O treinamento da seleção brasileira nesta quarta-feira, 11, deu pistas da equipe titular de Carlo Ancelotti para enfrentar o Japão, no próximo sábado, 14, às 7h15 (de Brasília). A atividade realizada em Singapura, local da partida, teve Bruno Guimarães como ausência.

Na primeira fase do treino coletivo, o Brasil teve Bento, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Marlon Gomes e Gabriel Bontempo; Rayan, Estevão, Raphinha e Vini Júnior. No entanto, os jogadores de meio foram alternados rapidamente, demonstrando as dúvidas do treinador italiano com o setor.

Andrey Santos e João Gomes jogaram ao lado de Gabriel Bontempo no esquema 4-3-3, que deve ser a formação utilizada na partida. André Luiz, do Corinthians, também chegou a entrar no time principal.

Bruno Guimarães, desde que esteja saudável, é titular da posição e deve começar contra o Japão. O volante do Arsenal desfalcou a parte mais pesada da atividade pelo terceiro dia consecutivo. Na segunda e terça, fez academia, enquanto na quarta avançou para o controle de carga.

A tendência é que o Brasil vá a campo contra o Japão com Bento no gol e Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na defesa. No ataque, o trio ofensivo deve ser formado por Estevão na direita, Raphinha no centro, e Vini Jr. na esquerda.

Depois de enfrentar a seleção japonesa, o Brasil fará a sua última partida no ano contra Singapura, na terça, 17, às 7h15 (de Brasília).