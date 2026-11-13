O técnico Carlo Ancelotti abordou as preocupações recorrentes dos clubes quanto ao desgaste muscular e ao risco de contusões durante os períodos de convocação para a Seleção Brasileira.

Como funciona o controle de minutos dos convocados?

Durante entrevista coletiva na véspera da partida contra o Japão, que será neste sábado, 14, o comandante explicou que a condição corporal de cada profissional orienta a participação nos treinamentos e nas partidas oficiais.

“A prioridade é sempre a saúde do jogador. Se estiver 100%, treina. Se estiver 100%, joga. E neste aspecto controlamos os minutos que vai jogar”, afirmou o treinador. Ancelotti ainda deu como exemplo o meia Bruno Guimarães, que chegou a ter controle de minutos para ser preservado para seu começo de temporada na Arsenal.

“Esta semana, o Bruno (Guimarães) não treinou todo o tempo porque tem uma pequena moléstia (dor). O Bruno está bem, pode jogar. Até quando? Não sei, temos que avaliar isso, mas temos toda a informação. Sempre temos toda a informação necessária para controlar os minutos dos jogadores”, disse o técnico.

Qual é o compromisso da Seleção com os clubes?

Ancelotti também enfatizou a intenção mútua de preservar os atletas para que retornem aptos às suas rotinas em seus respectivos clubes, evitando prejuízos físicos e técnicos ao longo da temporada.

“Os clubes e todos podem ficar tranquilos com a seleção porque temos toda a informação possível e necessária. Também temos um grupo de trabalho top no mundo. Nós gostamos sempre de devolver os atletas prontos, sem lesão”, explicou.

Um dos casos que chamou a atenção sobre esse tema foi Raphinha, que pouco antes da Copa do Mundo se lesionou em amistosos da Seleção e desfalcou o Barcelona em reta decisiva da Liga dos Campeões, que acabou eliminado da competição.