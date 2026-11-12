A seleção brasileira se prepara para enfrentar o Japão em seu 21º compromisso sob a direção de Carlo Ancelotti, contra o Japão, no sábado, às 7h (de Brasília). Desde a chegada do treinador italiano ao comando da equipe nacional, o time acumulou 45 gols marcados ao longo dos 20 confrontos disputados.

Segundo o levantamento do Lance, 19 jogadores diferentes balançaram as redes adversárias na “Era Ancelotti”. A divisão da produção de gols por setor do elenco apresenta os seguintes números:

Ataque: setor com maior produção ofensiva, somando 32 gols assinalados.

setor com maior produção ofensiva, somando 32 gols assinalados. Meio-campo: setor intermediário da equipe, responsável por dez bolas na rede.

setor intermediário da equipe, responsável por dez bolas na rede. Defesa: contribuição direta na frente, com três gols marcados por Paulo Henrique, Vanderson e Bremer.

Quem lidera a lista de artilheiros no período?

Entre os destaques individuais, Vini Jr ocupa o posto de principal artilheiro da gestão, com oito gols anotados. Na sequência da lista, Estêvão aparece na segunda colocação, com seis bolas na rede.

Outros quatro atletas dividem a terceira posição com três gols cada: Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Bruno Guimarães e Casemiro. Esse rodízio ofensivo reflete a rotação constante de atletas promovida pela comissão técnica nos compromissos recentes da equipe.