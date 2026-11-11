O zagueiro Vitor Reis comemorou sua nova chance na seleção brasileira em entrevista coletiva concedida em Singapura. Aos 20 anos, o defensor do Manchester City celebrou a oportunidade de integrar o elenco e reencontrar companheiros das categorias de base.

“Fico feliz e contente por estar nesta nova era da seleção. Também fico muito feliz por encontrar companheiros que tive nos clubes e nas seleções de base. Creio que nós, jogadores jovens, temos muito potencial e contamos com a tranquilidade de todos na seleção para fazermos o nosso trabalho e mostrarmos por que estamos aqui. É um sonho realizado para todos”, afirmou Vitor Reis em entrevista coletiva.

Qual é o impacto dos treinamentos no futebol europeu

O jogador também comentou sobre o dia a dia na Europa e a busca constante por espaço entre os titulares no futebol inglês, destacando o aprendizado ao lado de atletas de ponta.

“A gente não tem muitos minutos no clube, mas eu creio que nos treinamentos, como a gente está em um clube muito grande, tem jogadores que ajudam a gente a evoluir também no dia a dia, e isso é muito importante. E, quando a oportunidade aparecer, a gente tenta agarrar com o melhor futebol que a gente possa mostrar”, destacou Vitor Reis.

Como o zagueiro avalia o trabalho com Carlo Ancelotti

Durante a conversa com a imprensa, o atleta enfatizou a relevância do respaldo oferecido pelo treinador Carlo Ancelotti para consolidar sua adaptação ao grupo principal da equipe nacional.

“É muito importante ter a confiança do Ancelotti, de poder trazer a gente para conhecer mais. Isso mostra que a gente tem que continuar trabalhando, evoluindo no dia a dia para quando chegar aqui, a oportunidade, e a oportunidade no clube também, estar pronto e bem”, completou.

Próximo jogo da seleção brasileira

No próximo sábado, 14, o Brasil enfrenta o Japão, no National Stadium, em Kallang, Singapura. A bola rola às 7h15 (de Brasília) para o duelo.