O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou a nova geração de jogadores do Brasil e afirmou que as próximas partidas contra contra Japão e Singapura serão importantes para que eles acumulem minutos.

“Depois da derrota na Copa do Mundo não tivemos o tempo para reagir. Então agora esta Data Fifa é importante. Temos novos jogadores, teremos novos jovens. Não tem que começar um novo trabalho. Temos que continuar o trabalho feito neste ano tentando melhorar”, afirmou o italiano.

“O grupo é bom, temos jovens de qualidade. Eu acho que esse jogo que vamos jogar aqui é uma oportunidade muito boa para os jovens que temos aqui. Alguns deles não tiveram muita oportunidade de jogar e podem acumular minutos com a seleção”, disse.