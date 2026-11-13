O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, indicou que a fase de observações de atletas se encerra após a atual Data Fifa. Em entrevista coletiva concedida em Singapura, o treinador italiano explicou que as próximas convocações, em 2027, contarão com um grupo mais definido e consolidado.

“É um momento de teste que vai acabar nesta Data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. Foi um período que nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro. Temos jogadores de um nível muito alto”, afirmou Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva em Singapura, segundo divulgação do jornal O Dia.

Ancelotti diz que grupo está ‘mais ou menos’ fechado

A transição encerra a etapa de testes que vinha sendo realizada pela comissão técnica para avaliar o rendimento de novos nomes no cenário internacional. A partir das próximas datas oficiais, o objetivo principal passa a ser o entrosamento do elenco base visando competições oficiais.

Ancelotti admitiu que não há uma definição de 100% dos jogadores que estarão com frequência nas listas. O italiano afirmou que o grupo está “mais ou menos” fechado e que a avaliação feita neste pós-Copa é considerada positiva.

“Temos cobertura em umas posições, um pouco menos em outras, mas temos tempo. A avaliação desta período depois da Copa é muito positiva. Há alguns jogadores que olhamos e não estão aqui, podem estar na próxima, mas não são muitos. O grupo está mais ou menos fechado”, completou.

Apoio do torcedor com a Seleção

Ancelotti também “jogou para a torcida” ao falar sobre o apoio para assistir os jogos da Seleção Brasileira. O primeiro amistoso, contra o Japão, será às 7h15 (horário de Brasília), enquanto o segundo será às 7h, contra Singapura. Mesmo assim, o italiano afirmou que não se preocupa porque sabe que terá o público assistindo.

Publicidade Continua após a publicidade

“Não tenho que dizer nada. Eu sei que o torcedor acorda muito cedo para ver a Seleção. A seleção brasileira recebe um carinho espetacular dos torcedores, sobretudo no Brasil. Talvez eu tivesse que forçar em outros países o torcedor a acordar cedo, mas não no Brasil. Vão porque querem estar perto, querem apoiar, e a Seleção vai jogar bem”, disse o treinador.