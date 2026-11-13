Durante entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, 13, em Singapura, o atacante Raphinha abordou a repercussão de declarações recentes sobre a gestão do seu tempo em campo pela Seleção Brasileira. O jogador do Barcelona tentou explicar a menção de que a comissão técnica precisaria dosar seus minutos, mas “travou” durante a resposta.

Silêncio de 24 segundos durante resposta

Ao detalhar o contexto do desgaste e das lesões musculares consecutivas na mesma perna, Raphinha permaneceu em silêncio por cerca de 24 segundos antes de concluir o raciocínio. O atleta buscou as palavras exatas para afastar interpretações de que estaria escolhendo confrontos ou evitando atuar com a camisa amarelinha.

“Eu jamais vou… como eu vou explicar”, iniciou o atacante, que, em seguida, pediu algum tempo para respirar. “Tiver as três lesões e obviamente não quero me machucar de novo, quero estar sempre disponível para a Seleção e para o Barcelona. O que eu quis dizer é para o mister contar comigo, se eu fisiamente estiver bem, vou estar disponível para atuar pelo Brasil”, completou.

Compromisso com a equipe nacional

Após a pausa reflexiva, o capitão negou qualquer intenção de se esquivar de convocações e reforçou sua dedicação irrestrita ao grupo. O jogador reforçou que sua fala não teve intenção de definir se ele jogaria ou não pelo Brasil.

“Desde a primeira vez que vesti a camisa da Seleção, sempre deixei muito clara a minha vontade de estar aqui. Nunca abri mão da Seleção, sempre fiz tudo possível. Então a intenção da minha fala não foi falar que eu devo jogar ou não. Obviamente, quero estar disponível para jogar todos os jogos possíveis, a maioria de minutos possíveis e isso não vai mudar”, afirmou Raphinha.

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O atacante foi o escolhido para ser o capitão da Seleçãpo Brasileira no amistoso contra o Japão, que será neste sábado, 14, no Estádio Nacional de Singapura. A bola rola às 7h15 (horário de Brasília).