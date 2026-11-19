O atacante marroquino Brahim Díaz estendeu seu vínculo com o Real Madrid, segundo o jornal espanhol Marca. O novo acordo firmado pela diretoria espanhola busca garantir a continuidade do atleta e proteger o elenco contra investidas de outras equipes do futebol europeu.

Com a aproximação das janelas de transferências, o nome do atleta passou a despertar o interesse de equipes italianas e inglesas. Para afastar o risco de assédio no mercado e valorizar o atacante, a cúpula do clube madrilenho agiu nos bastidores para formalizar o novo vínculo.

Como fica a disputa por espaço no setor ofensivo?

Apesar da assinatura do novo compromisso, o marroquino enfrenta forte concorrência por minutos entre os titulares. Na atual temporada, o setor de ataque merengue conta com opções consolidadas, o que tem condicionado a participação de Díaz a momentos específicos das partidas e rotações do elenco.

Ainda assim, a comissão técnica valoriza a capacidade de improviso e a versatilidade tática do jogador, capaz de atuar aberto pelos lados do campo ou centralizado na armação.