O ex-zagueiro da seleção inglesa Rio Ferdinand elogiou o momento vivido por Jude Bellingham após a vitória por 3 a 2 sobre a Espanha. Durante participação em seu podcast oficial, o ex-defensor analisou o peso do jogador dentro da Inglaterra e do Real Madrid e previu que a liderança natural do atleta resultará na braçadeira de capitão no clube merengue.

“Sua importância para a seleção da Inglaterra é incalculável. O mesmo vale para o Real Madrid. Se ficar, será capitão do Real Madrid. É um jogador fantástico em todos os aspectos do jogo. É um nota oito ou até mais”, iniciou Ferdinand.

“Ele lida bem com a pressão em qualquer parte do campo. Tem grande capacidade de conduzir a bola, de correr para trás, recuperar a posse, fazer desarmes e parar os adversários. Ele pressiona os adversários com a mesma intensidade como se estivesse buscando um gol”, complementou.

História de Bellingham pela Inglaterra

A manifestação de Ferdinand ocorreu após a partida contra os espanhóis na qual Bellingham foi eleito o melhor em campo. O comentarista ressaltou que a história do atleta com a camisa da Inglaterra já superou trajetórias consolidadas de outros grandes nomes do meio-campo britânico, reforçando sua condição de referência técnica e comportamental.

“Com a camisa da Inglaterra, Jude Bellingham superou Scholes, Lampard e Gerrard, mas não em termos de carreira. É preciso deixar que a carreira dele siga seu curso, mas, vestindo a camisa da Inglaterra, acredito que nenhum deles possa se comparar a ele”, afirmou Ferdinand.