O zagueiro Antonio Rüdiger detalhou a rotina sob o comando de José Mourinho e analisou o momento do Real Madrid. Em entrevista ao The Athletic, o defensor alemão comentou sobre sua convivência com o treinador português.

“Não diria que [Mourinho] fez muitas mudanças, encontrou uma equipe com bom equilíbrio. Sabe como construir uma equipe de sucesso e é isso que tem agora. Pouco importa quem é titular ou quem sai do banco. Quando chega de manhã tem sempre alguma história para contar, conta piadas, mas apenas no vestiário. Nada de brincadeiras dentro de campo. […] Dois anos sem ganhar nada no Real Madrid… é horrível”, comentou Rüdiger.

Na mesma conversa, o jogador revelou os bastidores da chegada de Mourinho ao Real Madrid. O zagueiro, inclusive, relembrou momentos em que o treinador quis sua contratação no time que estava comandando.

“Me ligaram quase no final da temporada e ele [Mourinho] me disse que seria o treinador. Também queria que eu ficasse, por isso a partir desse momento tudo ficou mais claro. Houve muitas ocasiões em que Mourinho me quis. Por exemplo, quando estava no Tottenham [de 2019 a 2021] e eu não jogava muito com Lampard no Chelsea. E inclusive quando eu era mais jovem. Há uma história entre nós e, finalmente, aos 33 anos, nos encontramos”, disse.

Outros técnicos com quem Rüdiger trabalhou no Real

Rüdiger também recordou os trabalhos com outros treinadores no Real Madrid. Ao comentar sobre o italiano Carlo Ancelotti, o zagueiro destacou que o treinador é uma “figura paternal”.

“É o cavalheiro do futebol, como uma figura paternal. Todos o respeitávamos muito e tivemos muito sucesso com ele”, relembra Rüdiger.

Além do treinador italiano, o defensor alemão comentou sobre os trabalhos com os técnicos Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa. Alonso dirigiu o clube merengue entre junho de 2025 e janeiro de 2026, enquanto Arbeloa comandou a equipe entre janeiro e junho de 2026.

Publicidade Continua após a publicidade

“Enviei uma mensagem para desejar o melhor no dia em que [Xabi Alonso] foi demitido e, desde então, não voltamos a falar. É um treinador jovem, com uma ideia clara de futebol muito exigente, o que é bom. Até novembro estávamos voando. Infelizmente, nos jogos importantes, não alcançamos os resultados que talvez merecêssemos. Todos vimos do que foi capaz na Alemanha, com o Bayer Leverkusen, era uma das equipes mais interessantes de ver. Agora está no Chelsea, um grande clube com um grande projeto, e desejo o melhor para ele”, revela sobre a relação com Xabi Alonso.

“[Arbeloa] Chegou numa situação nada fácil, mas continuamos lutando até abril. Quando perdemos contra o Mallorca e o Bayern, foi muito duro, porque a temporada tinha terminado matematicamente. No entanto, diante do Atlético de Madrid ou do Manchester City, houve um raio de esperança. Tive uma excelente relação com Arbeloa. O ano passado foi um período difícil para mim e ele acreditou em mim. Tivemos uma conversa a sós, disse a ele que estaria pronto para fevereiro e ele contou comigo, me dando a confiança necessária”, enfatizou sobre o período com Arbeloa.