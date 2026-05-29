O Benfica está em processo de negociação para a contratação de Marco Silva como seu próximo treinador, para substituir a possível saída de José Mourinho para o Real Madrid. A saída de Mourinho para a Espanha depende das eleições presidenciais do clube merengue.

Mourinho e o Retorno ao Real Madrid

José Mourinho, que está no Benfica, tem um acordo em grande parte estabelecido para retornar ao Real Madrid. A concretização deste retorno, no entanto, está condicionada à reeleição de Florentino Pérez como presidente do clube merengue, com as eleições marcadas para 7 de junho de 2026. Enrique Riquelme, concorrente de Florentino para a cadeira de presidente do clube, prometeu que, se for eleito, não contratará o treinador português.

Marco Silva na mira do Benfica

Diante da iminente saída de Mourinho, o Benfica direcionou seu foco para Marco Silva, técnico do Fulham, como o principal candidato para assumir o comando da equipe. Relatos indicam que Marco Silva já teria um acordo verbal com o clube português, apesar de ter em mãos uma proposta do Fulham que oferece um salário anual significativamente maior, estimado em cerca de 9,2 milhões de euros, em comparação aos aproximadamente 4,6 milhões a 5 milhões de euros que o Benfica estaria disposto a pagar. O treinador português, cujo contrato com o Fulham se aproxima do fim, é visto como uma opção estratégica para a Luz.

A Influência de Jorge Mendes nas Negociações

O empresário Jorge Mendes desempenha um papel crucial na mediação de ambas as transações. Ele tem sido fundamental para facilitar o entendimento entre Benfica e Real Madrid em relação à saída de Mourinho, cuja cláusula de rescisão inicial de 7 milhões de euros expira hoje, 29 de maio de 2026. O Benfica busca um valor negociado pela liberação de Mourinho. Mendes também atua para aproximar Marco Silva do Benfica, buscando harmonizar os interesses de todos os envolvidos, incluindo o Fulham.