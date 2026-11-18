O jovem atacante Lamine Yamal foi condecorado como o melhor jogador de LaLiga referente à temporada 2025/26. A definição do prêmio individual consolida o protagonismo do camisa 10 na elite do futebol espanhol.

Durante a campanha que conduziu o Barcelona ao título do torneio nacional, o atacante acumulou 16 gols e 12 assistências. A produção ofensiva consistente colocou o ponta como peça decisiva nos clássicos e confrontos diretos da competição.

O reconhecimento concedido pela liga espanhola não se limitou ao setor de ataque. O técnico Hansi Flick venceu a eleição de melhor treinador do campeonato, celebrando a gestão tática que reorganizou a equipe blaugrana e o bicampeonato de LaLiga. No setor defensivo, o goleiro Joan García foi premiado pela melhor defesa de toda a edição, superando os arqueiros Jan Oblak, do Atlético de Madrid, e Unai Simón, do Athletic Bilbao.

Além das conquistas do Barça, outros atletas também foram reconhecidos. O meia Arda Güler, do Real Madrid, conquistou o prêmio de melhor gol do torneio pelo tento diante do Elche, no Santiago Bernabéu, na 28ª rodada. Atualmente no Real Madrid, o atacante Carlos Espí foi eleito o melhor jogador sub-23 do torneio, marcando 11 gols pelo Levante, clube que defendeu na temporada 2025/26.

Onde e quando acontece a cerimônia de premiação?

A entrega dos troféus oficiais aos vencedores está agendada para o dia 28 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, durante a 17ª edição do BEYOND Developments Globe Soccer Awards. O evento reunirá as principais figuras do futebol espanhol para formalizar as homenagens referentes à temporada 2025/26.