O meio-campista Rodri fez um balanço positivo de seus primeiros três meses no Barcelona. Em entrevista ao jornal Sport, o jogador celebrou a maneira como foi acolhido na Catalunha, após se transferir do Manchester City.

“Estou muito feliz e acho que isso transparece. Mudar para uma cidade diferente sempre envolve um certo grau de incerteza, mas eu já tinha visitado Barcelona antes. É uma cidade maravilhosa e seu clima é incomparável. E as pessoas aqui me acolheram de uma forma incrível”, afirmou o atleta.

O volante também destacou o rápido entendimento com o técnico Hansi Flick. “Eu descreveria a relação como muito fácil. A adaptação a Hansi Flick foi muito fácil desde o primeiro dia. Falei com ele antes de chegar ao Barcelona, e ele explicou o que estava procurando na minha personalidade e no meu desempenho”, declarou Rodri.

Ao analisar as pretensões do clube e a busca por títulos na Champions League, o jogador cobrou consistência da equipe. “Precisamos elevar nosso nível e mantê-lo ao longo do tempo, para que cheguemos a março e abril com chances reais de disputar títulos. E então teremos que elevar nosso nível ainda mais se quisermos ganhar tudo”, completou.

Em relação ao desconforto físico na coxa direita sofrido recentemente diante do Aston Villa, o atleta explicou que a substituição ocorreu por estrita precaução. A expectativa é que o retorno aos treinamentos integrados ocorra no prazo de uma semana.