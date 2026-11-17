Os rendimentos dos principais nomes do futebol internacional vão além dos salários fixados em contrato, impulsionados pela monetização nas redes sociais. De acordo com estudo realizado pela Players Time, o atacante Kylian Mbappé ocupa a primeira colocação no ranking de potencial de faturamento por publicação no Instagram entre jogadores de LaLiga.

Com mais de 136 milhões de seguidores no Instagram, o atleta do Real Madrid tem um ganho estimado de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22,2 milhões) por postagem. Em seu perfil na rede social, o atleta tem uma média de 3,8 milhões de curtidas por publicação.

Na segunda posição aparece o companheiro de equipe Vinicius Júnior, com rendimento de 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões). O pódio do Campeonato Espanhol é completado pelo atacante Lamine Yamal, do Barcelona, avaliado em 2,5 milhões de euros (cerca de R$16 milhões) por ação publicitária na rede social.

Quem lidera o cenário global?

No cenário mundial, a liderança das redes sociais segue com Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, que atinge o recorde avaliado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) por publicação. Logo atrás aparece o argentino Lionel Messi, com faturamento estimado em 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) por postagem.