Depois de duas décadas sendo patrocinado pela Nike, Kyllian Mbappé deixou a marca americana e assinou com a On, da Suíça. A marca europeia de roupas esportivas planeja aumentar o seu investimento no futebol e lançará as suas primeiras chuteiras em 2027.

A saída do astro francês representa uma nova perda para a Nike, que, recentemente, viu o astro Lamine Yamal trocar o “Swoosh” pela Adidas. Com a aquisição do novo “rosto da marca”, a On viu um aumento do 5% nas ações listadas no mercado americano.

“Temos orgulho do que conquistamos juntos dentro e fora de campo. À medida que ele avança para a próxima fase de sua carreira, desejamos que ele continue a ter sucesso no que vier a seguir”, disse a Nike em um comunicado.

Após o fim do auge de Cristiano Ronaldo, o principal rosto da Nike era Mbpappé. Durante a Copa do Mundo 2026, o atacante havia recebido versões especiais das chuteiras da linha Mercurial

“Mais uma vez, isso [o futebol] me levou a uma das maiores mudanças da minha vida. Agora, me vejo cercado por inovadores que sonham com as mesmas coisas que eu”, disse Mbappé em suas redes sociais ao comentar a parceria com a On.

Conheça a marca On

Fundada em 2010 pelo atleta olímpico Olivier Bernhard, ex-triatleta olímpico, junto com seus amigos Caspar Coppetti e David Allemann, a On Running surgiu com o objetivo de criar calçados de alta tecnologia para a corrida. A qualidade do tênis para o esporte foi a grande força da marca em seus primeiros anos.

A marca tem como um de seus principais acionistas o tenista Roger Federer. Na modalidade em que o suíço se destacou, a On investe na figura do brasileiro Joao Fonseca.

No Brasil desde 2018, a empresa busca aumentar o seu espaço no mercado do continente americano. A marca tem priorizado a venda de produtos sem descontos, mas enfrentou dificuldades com a instabilidade nos gastos dos consumidores.