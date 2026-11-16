O zagueiro Pau Cubarsí virou dúvida no Barcelona para a partida contra o Villarreal, no próximo domingo, 22. O defensor passou por exames médicos na Ciutat Esportiva Joan Gamper nesta segunda-feira, 16, após retornar da seleção espanhola com desconforto físico.

As avaliações clínicas realizadas pelo departamento médico do clube catalão confirmaram que o atleta de 19 anos não sofreu nenhuma ruptura ou problema de maior gravidade na região do quadril. O diagnóstico apontou um problema no músculo flexor do quadril (iliopsoas).

O incômodo físico havia forçado a substituição precoce de Cubarsí ainda no intervalo do confronto entre Espanha e Inglaterra, disputado no Estadio Metropolitano. A presença do zagueiro na próxima rodada de LaLiga dependerá de sua evolução clínica e dos trabalhos no gramado ao longo da semana.

Recuperação monitorada pela comissão técnica

A situação do jogador segue monitorada de perto pelo técnico Hansi Flick. O defensor consolidou-se como peça essencial na linha defensiva da equipe catalã durante a temporada. O treinador da seleção espanhola, Luis de la Fuente, já havia afirmado após a partida internacional que o quadro do defensor não aparentava maior gravidade, permitindo ao clube uma abordagem cautelosa quanto ao retorno gradual aos treinamentos.