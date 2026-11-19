O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira, 19, a renovação de contrato do meio-campista Aurélien Tchouaméni. Por meio de comunicado, o clube espanhol confirmou que o jogador francês assinou uma extensão que amplia seu vínculo até 30 de junho de 2032.

Pilar do meio-campo e trajetória na Espanha

Contratado no início da temporada de 2022 junto ao Monaco, Tchouaméni consolidou-se rapidamente como um dos nomes fundamentais na estrutura tática merengue. Aos 26 anos e em sua quinta temporada na Espanha, o atleta soma 205 partidas oficiais pela equipe e oito troféus conquistados, com destaque para a Liga dos Campeões da UEFA, o troféu de LaLiga e dois Mundiais de Clubes.

De acordo com o jornal espanhol AS, o novo vínculo garante uma valorização salarial ao atleta francês, com valores anuais estimados em cerca de 9 milhões de euros líquidos.

A assinatura faz parte da onda de renovações que a diretoria madrilenha está fazendo com os jogadores titulares. Na última quarta, o clube anunciou a extensão contratual de Arda Güler, também até 2032.