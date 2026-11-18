A decisão de Nico Paz de permanecer no Como e não retornar de imediato ao Real Madrid foi motivada pela busca por continuidade, minutos em campo e protagonismo competitivo. A informação foi divulgada pela jornalista Selene Melián, da Radio Marca, da Espanha. O jogador argentino foi comprado pelo time italiano e é um dos destaques do futebol europeu na temporada.

De acordo com Selene Melián, o principal motivo levado em consideração pelo meia foi o objetivo de priorizar seu desenvolvimento esportivo diante da forte concorrência no setor ofensivo do clube espanhol. No Como, Paz é titular absoluto e, além das competições nacionais, joga a Liga dos Campeões da atual temporada.

Por que o jogador evitou o retorno precoce ao clube espanhol?

Na avaliação do atleta e de seu estafe, retornar ao time merengue neste momento traria o risco de redução drástica de minutagem. A forte disputa no elenco comandado pela equipe espanhola pesou contra a mudança imediata, tornando a permanência no futebol italiano o caminho mais seguro para consolidar sua evolução profissional.

Qual é o peso de Cesc Fàbregas no projeto esportivo?

A presença do treinador espanhol à frente da comissão técnica do Como foi determinante para convencer o jovem meio-campista a seguir na Serie A italiana. A confiança no modelo de jogo e a liberdade tática concedida aceleraram a adaptação do atleta.

“Fàbregas tem sido o fator mais importante. Ele tem muita fé em nós, é um treinador jovem, alguém que vive para o futebol, trabalha duro, estuda muito e me deixa jogar como eu quero. Isso é fundamental”, afirmou Nico Paz, em entrevista ao SportMediaset.

Como o meio-campista avalia sua evolução na Itália?

Titular e peça central da equipe italiana, o jogador valorizou o salto competitivo obtido desde a sua saída do time filial de Madri.

“Vim para cá do Real Madrid Castilla, sem nunca ter jogado em um time principal. Agora me sinto muito mais maduro, mais preparado para jogar neste nível. É uma boa liga e penso em melhorar a cada dia para continuar crescendo”, disse o meio-campista.

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Agora, permanecerá no Como pelo menos até o fim da temporada. Isso porque há uma cláusula de recompra do Real Madrid, que foi acertada com o Como quando o time italiano comprou Nico Paz nesta janela de transferências.

Pelo acordo, o Real Madrid tem até a janela de transferências do meio de 2027 para exercer a recompra, fixada em 80 milhões de euros. No negócio, o Como comprou Nico Paz por 60 milhões de euros.