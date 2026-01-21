Nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, o Estádio de Balaídos, na Espanha, será palco de um duelo decisivo pela 7ª rodada da fase de liga da Europa League. O Celta de Vigo recebe o Lille às 17h (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente dois times com campanhas idênticas na competição.

Confronto direto na tabela

Com a fase de liga se aproximando do fim, o jogo é considerado um confronto direto por posição. Ambas as equipes somam 9 pontos até o momento, com um retrospecto curioso de três vitórias e três derrotas, sem nenhum empate. Na tabela de classificação, o equilíbrio se mantém: os espanhóis ocupam a 19ª posição, enquanto os franceses aparecem logo atrás, em 20º lugar.

O objetivo comum é garantir a permanência na zona de classificação para os playoffs (que abrange do 9º ao 24º colocado). Uma vitória é fundamental para qualquer um dos lados respirar mais aliviado e encaminhar a vaga para o mata-mata, evitando dramas na rodada final.

Celta aposta no fator casa

O time mandante busca usar a força de sua torcida no Balaídos para quebrar a irregularidade que marcou sua trajetória no torneio até aqui. O Celta tenta impor seu jogo para somar três pontos vitais, que serviriam não apenas para ultrapassar rivais diretos, mas também para afastar qualquer risco de eliminação precoce.

Lille tenta escalar a classificação

A situação do visitante espelha a do adversário. O Lille viaja até a Espanha ciente de que precisa pontuar para ganhar posições na tabela. Uma vitória fora de casa permitiria ao clube francês ultrapassar o próprio Celta e chegar com moral elevada para o desfecho desta fase, consolidando sua posição entre os classificados.

Onde assistir ao jogo

A partida promete ser tensa e estudada, dado o equilíbrio técnico e a pontuação igual das equipes. Para os torcedores brasileiros, a transmissão oficial do confronto será realizada pela CazéTV (no YouTube). A exibição em outras plataformas de streaming não foi confirmada para este evento específico.