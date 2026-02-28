Neste domingo, 1, o estádio Montilivi será palco de um confronto importante pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O Girona recebe o Celta de Vigo às 17h (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes com ambições distintas na reta final da temporada.

Girona tenta sair da estagnação

O Girona chega para o jogo ocupando a 11ª posição, com 30 pontos. A campanha reflete um equilíbrio que, paradoxalmente, tem impedido o time de avançar: são sete vitórias, nove empates e nove derrotas. O excesso de igualdades no placar tem mantido a equipe presa ao meio da tabela.

O retrospecto recente confirma essa dificuldade em decidir jogos: nas últimas cinco rodadas, foram três empates, uma vitória e uma derrota. Jogando diante de sua torcida no Montilivi, o objetivo é quebrar essa sequência morna e somar três pontos cruciais para o restante da competição.

Celta defende vaga no G-6

Vivendo uma realidade de maior pressão pelo sucesso, o Celta de Vigo soma 37 pontos e defende sua permanência na zona de classificação para as competições europeias. Com uma campanha de nove vitórias, dez empates e seis derrotas, o time se consolidou como um adversário difícil de ser batido.

Contudo, o sinal de alerta está ligado. O desempenho recente mostra oscilação, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos na La Liga. Para evitar ser ultrapassado pelos concorrentes diretos, pontuar fora de casa contra um time de meio de tabela tornou-se uma obrigação para os galegos.

Onde assistir a Girona x Celta de Vigo

Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo pelo serviço de streaming Disney+.