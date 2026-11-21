O Valencia foi a Madri neste sábado (21) e garantiu uma vitória importante pelo Campeonato Espanhol. Jogando no estádio de Vallecas, a equipe visitante suportou o volume ofensivo do Rayo Vallecano e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 13ª rodada da competição. O resultado aproxima os dois times na tabela de classificação.
Eficiência visitante define o placar
A partida foi marcada pelo contraste de propostas. O Rayo Vallecano, comandado pelo técnico Beñat San José em um 4-4-1-1, controlou a posse de bola (63%) e trocou 524 passes contra apenas 305 do adversário. No entanto, o Valencia do técnico Aguirre, postado no 4-4-2, foi letal em uma de suas poucas chegadas. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Javi Guerra deu a assistência para José Copete balançar a rede e garantir a vantagem antes do intervalo.
Pressão sem resultado e defesas de Dimitrievski
Na segunda etapa, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Rayo Vallecano terminou o jogo com 21 finalizações totais, sendo cinco delas na direção do gol. Foi aí que o goleiro Dimitrievski se destacou: o titular do Valencia terminou a partida com cinco defesas registradas, garantindo que o placar não fosse alterado. Do outro lado, Audero precisou fazer apenas uma intervenção nas duas finalizações certas dos visitantes. Para tentar furar o bloqueio, o time da casa promoveu cinco substituições a partir dos 16 minutos da etapa final, com as entradas de Adrià Pedrosa, Pedro Díaz, Álvaro García, Alexandre Zurawski e Gnangoro Bouare. O Valencia respondeu renovando o fôlego de sua equipe com Filip Ugrinic, Mouctar Diakhaby, Aaron Mayol, Hugo Duro e Aliou Dieng, segurando o resultado até o apito final. O jogo teve três cartões amarelos: Sergio Camello e Jorge De Frutos para os mandantes, e Javi Guerra para os visitantes.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o triunfo, o Valencia chega a 12 pontos em 13 jogos e ocupa a 17ª colocação. Contando este confronto, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Rayo Vallecano estaciona nos mesmos 12 pontos, mas em 12 partidas disputadas, ficando no 14º lugar. O balanço recente dos donos da casa na competição é de uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O Rayo Vallecano volta a campo no próximo sábado (28), quando visita o Betis. No dia seguinte, domingo (29), o Valencia recebe o Osasuna. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Espanhol.