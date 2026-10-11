O Racing Santander dominou a posse de bola e acumulou finalizações, mas a eficiência cirúrgica do Valencia definiu o empate por 2 a 2 neste domingo, 11, no El Sardinero, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol.

Os visitantes acertaram o alvo apenas duas vezes em toda a partida e converteram ambas em gol, enquanto o goleiro S. Dimitrievski se destacou com nove defesas para segurar o ímpeto dos donos da casa.

Eficiência visitante e reação mandante

O confronto começou com o Valencia aproveitando a primeira oportunidade logo aos dois minutos de jogo. Justin De Haas deu a assistência para Daniel Raba Antolín abrir o placar.

Atrás no marcador, o Racing Santander, armado no esquema 4-1-4-1 pelo técnico José Alberto López, passou a controlar as ações e buscar espaços na defesa adversária. A insistência deu resultado aos 32 minutos, quando Iñigo Vicente serviu Yassir Zabiri, que marcou o gol de empate antes do intervalo.

Virada e o impacto do banco de reservas

A volta para o segundo tempo trouxe uma virada rápida para os mandantes. Aos 47 minutos, Iván Martín balançou as redes e colocou o Racing Santander em vantagem.

O cenário exigiu mudanças do técnico J. Aguirre, que mexeu no Valencia aos 58 minutos, promovendo as entradas de David Otorbi Ejededawe e Harvey Elliott. A alteração surtiu efeito direto no placar: aos 65 minutos, Ejededawe recebeu passe de Javi Guerra e marcou o segundo gol dos visitantes, decretando o 2 a 2.

Muralha no gol e situação na tabela

Os números da partida evidenciam a dinâmica do confronto. O Racing Santander terminou com 55% de posse de bola e 20 finalizações totais, sendo 11 na direção do gol. No entanto, o time esbarrou na atuação do goleiro S. Dimitrievski, que registrou nove defesas.

Do outro lado, o Valencia finalizou nove vezes no total, mas as únicas duas que foram no alvo terminaram no fundo das redes, deixando o goleiro Julen Agirrezabala sem nenhuma defesa registrada no jogo.

Com o resultado, o Racing Santander chega a oito pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela de classificação. Já o Valencia, que somava quatro pontos antes do jogo, vai a cinco e permanece na 19ª posição.

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O próximo compromisso do Valencia será no sábado, 17, contra o Athletic Bilbao. O Racing Santander volta a campo no domingo, 18, para enfrentar o Osasuna. Ambos os jogos válidos pelo Campeonato Espanhol.