O Valencia venceu o Elche por 1 a 0 na tarde deste domingo, 1º, no Estádio Manuel Martínez Valero, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. O confronto foi decidido na etapa final com um gol do atacante Umar Sadiq, garantindo três pontos para os visitantes na parte inferior da tabela de classificação.

Posse de bola contra eficiência

O cenário tático do jogo refletiu-se claramente nos números da partida. Atuando em casa, o Elche controlou as ações com 69% de posse de bola e arriscou mais, somando 13 finalizações totais contra apenas cinco do adversário. No entanto, a equipe mandante esbarrou na falta de pontaria, acertando o alvo apenas duas vezes e exigindo duas defesas do goleiro Dimitrievski.

Por outro lado, o Valencia apostou em uma postura mais reativa e foi mais perigoso quando chegou: das suas cinco tentativas, três foram na direção do gol defendido por Dituro, que também registrou duas defesas no confronto.

Sadiq sai do banco para decidir

O zero no placar persistiu durante todo o primeiro tempo, que teve poucas alterações além da entrada de Facundo Buonanotte no lugar de Thomas Lemar no Elche, aos 24 minutos, e dois cartões amarelos para os donos da casa (Germán Valera e Víctor Chust).

A história do jogo mudou na etapa complementar, a partir das substituições. Aos 16 minutos do segundo tempo, o técnico do Valencia promoveu a entrada de Umar Sadiq na vaga de Pablo Maffeo. A alteração surtiu efeito rápido: aos 24 minutos, Sadiq balançou as redes após receber assistência de Arnaut Danjuma, definindo o 1 a 0.

Publicidade Continua após a publicidade

Situação na tabela e próximos compromissos

Apesar da vitória, o Valencia segue em situação delicada no Campeonato Espanhol. A equipe chegou aos nove pontos, mas permanece na 19ª colocação. O resultado, porém, encerra uma sequência negativa, já que o time vinha de duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos pela competição. Já o Elche, que conheceu sua primeira derrota nos últimos cinco compromissos pelo torneio, estacionou nos 10 pontos e ocupa o 17º lugar na tabela.

O Valencia volta a campo no próximo sábado, 7, quando recebe o Real Madrid. O Elche joga no domingo, 8, em casa, contra o Betis. Ambos os confrontos são válidos pelo Campeonato Espanhol.