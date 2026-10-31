O Barcelona não tomou conhecimento do Alavés na tarde deste sábado, 31, e aplicou uma goleada impiedosa por 6 a 1 no Spotify Camp Nou. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe da casa dominou as ações do início ao fim.

Com o resultado, o time catalão chega aos 30 pontos e assume a primeira colocação do torneio, recuperando-se na competição após o revés recente contra o Real Madrid.

Início avassalador e controle absoluto

A postura tática do Barcelona ditou o ritmo desde o apito inicial. Com impressionantes 77% de posse de bola e trocando 831 passes ao longo do jogo contra apenas 242 do adversário, os donos da casa encurralaram os visitantes.

A superioridade se transformou em vantagem logo aos oito minutos, quando Fermín López cruzou da esquerda para Raphael Dias Belloli (Raphinha) aparecer livre e abrir o placar.

Sem dar respiro, o Barcelona ampliou aos 23 minutos: Lamine Yamal encontrou Fermín López com um ótimo passe na direita da pequena área, e o meia bateu cruzado para fazer o segundo.

Goleada construída com naturalidade

Mesmo com a vantagem confortável, a pressão continuou. Aos 41 minutos, Fermín López voltou a atuar como garçom, servindo Raphinha na entrada da área. O brasileiro dominou e concluiu para marcar o terceiro, chegando ao seu 15º gol em La Liga.

Ainda antes do intervalo, aos 46, Lamine Yamal participou de uma boa troca de passes, recebeu de João Cancelo e arrematou sem chances para o goleiro Sivera, decretando o 4 a 0.

Na volta para a segunda etapa, o panorama não mudou. O técnico Flick promoveu alterações, e os reservas mantiveram o ímpeto ofensivo. Aos 19 minutos, o brasileiro Gabriel Jesus, que havia acabado de entrar, deu um belo passe para Lamine Yamal. O jovem atacante finalizou com uma cavadinha para marcar o quinto gol. O lance chegou a ser anulado no campo por impedimento, mas foi validado após revisão do VAR, que confirmou a posição legal.

Reta final com gol de honra e liderança garantida

O massacre catalão ganhou mais um capítulo aos 36 minutos. Rodri H. serviu Anthony Gordon, outra peça vinda do banco de reservas, que invadiu a área e também usou a cavadinha para anotar o sexto gol. Pouco depois, aos 39, o Alavés conseguiu seu gol de honra: após falha de Rodri H. na saída de bola, Mariano Díaz recuperou a posse, avançou e diminuiu o placar para 6 a 1.

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O apito final confirmou a liderança isolada do Barcelona, que agora soma 10 vitórias em 11 jogos e ostenta um balanço de quatro vitórias nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Alavés permanece na 10ª colocação com 12 pontos, amargando uma sequência de cinco jogos sem vitória na competição (três derrotas e dois empates).

O Barcelona volta a campo na terça, 3, contra o Aston Villa, pela Uefa Champions League. O Alavés buscará a reabilitação na sexta, 6, quando visita o Sevilla pelo Campeonato Espanhol.