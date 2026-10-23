O Alavés evitou uma derrota em casa nos minutos finais ao empatar por 1 a 1 com o Málaga, nesta sexta-feira, no estádio Mendizorroza. Em partida válida pela décima rodada do Campeonato Espanhol, os visitantes saíram na frente no fim do primeiro tempo, mas os donos da casa, que dominaram as ações ofensivas, buscaram a igualdade aos 44 minutos da etapa final.

O resultado prolonga o jejum de ambas as equipes na competição. O Málaga ainda não tem vitórias depois de 10 rodadas (5E, 5D). O Alavés não ganhou nas últimas seis (2E, 4D).

Mesmo jogando fora de casa e ocupando a última posição na tabela, o Málaga conseguiu ser efetivo em sua principal oportunidade na primeira etapa e abriu o placar a um minuto do intervalo. Ramón Enríquez deu a assistência para Adrián Niño balançar as redes. O lance passou por revisão do VAR, que confirmou o gol dos visitantes antes da ida para o vestiário.

No segundo tempo, o técnico Quique Sánchez Flores promoveu uma série de substituições para tentar reverter o cenário. O Alavés intensificou a presença no ataque, acumulando 18 finalizações totais contra apenas sete do Málaga ao longo dos 90 minutos, o que exigiu três defesas do goleiro Alfonso Herrero. A insistência deu resultado graças a uma das alterações: Aitor Mañas, que havia entrado aos 30 minutos na vaga de Antonio Blanco, marcou o gol de empate aos 44, definindo o placar.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o empate, o Alavés chega a 12 pontos e ocupa a sétima colocação no Campeonato Espanhol. Já o Málaga permanece na 20ª posição, com cinco pontos. O Alavés volta a campo no sábado, 31, para enfrentar o Barcelona, fora de casa. No mesmo dia, o Málaga visita o Betis, também pelo Campeonato Espanhol.