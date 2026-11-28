O Alavés surpreendeu o Real Madrid neste sábado, 28, e venceu por 2 a 1 em pleno Santiago Bernabéu, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Em um confronto marcado pelo amplo domínio territorial dos donos da casa, os visitantes apostaram na eficiência para construir o resultado. A equipe mandante pressionou até os minutos finais, mas esbarrou na defesa adversária e terminou o jogo com um a menos.

Eficiência cirúrgica e vantagem visitante

A postura do Real Madrid ficou clara nos números: a equipe comandada por José Mourinho terminou o jogo com 74% de posse de bola e 22 finalizações. No entanto, quem balançou as redes primeiro foi o Alavés. Aos 22 minutos, Toni Martínez abriu o placar para os visitantes.

Enquanto o goleiro Sivera trabalhava para conter o ataque madrilenho, terminando a partida com seis defesas, o Alavés foi letal em suas investidas. Aos 61 minutos, Angel Pérez Hidalgo ampliou a vantagem após receber assistência de Mariano Díaz. A equipe visitante marcou seus dois gols nas únicas duas finalizações certas que teve em todo o confronto, já que o goleiro Courtois não registrou nenhuma defesa.

Pressão, revisão do VAR e expulsão

A desvantagem no placar fez o Real Madrid intensificar as ações ofensivas. Aos 69 minutos, Kylian Mbappé descontou para os donos da casa, aproveitando passe de Jude Bellingham. A pressão continuou, e a reta final do jogo foi marcada por tensão.

Aos 87 minutos, um lance de pênalti a favor do Real Madrid foi revisado pelo VAR, e a decisão final foi de que não houve pênalti. Logo na sequência, aos 88 minutos, a situação da equipe mandante se complicou quando Jude Bellingham recebeu cartão vermelho direto e foi expulso de campo.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Real Madrid, que vinha de quatro vitórias seguidas na competição, permanece na 3ª colocação, com 33 pontos. Já o Alavés, embalando sua segunda vitória consecutiva no campeonato, sobe da 9ª para a 8ª posição, chegando aos 19 pontos.

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta, 2, contra a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol. O Alavés joga na sexta, 4, quando recebe o Espanyol, também pela competição nacional.