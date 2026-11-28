O Atlético de Madrid venceu o Elche por 3 a 2 na tarde deste sábado, 28, no Estadio Manuel Martínez Valero, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Em um confronto movimentado desde os primeiros minutos, os visitantes construíram sua vantagem rapidamente e conseguiram segurar as tentativas de reação dos donos da casa.

O triunfo impulsiona o Atlético de Madrid para a parte mais alta da tabela, enquanto o Elche amarga mais um tropeço em sua luta contra as últimas posições.

Início avassalador e vantagem no placar

A equipe comandada pelo técnico Simeone, armada em um 4-4-2, não deu tempo para o Elche respirar. Logo aos cinco minutos de jogo, Alejandro Grimaldo abriu o placar convertendo uma cobrança de pênalti. Apenas dois minutos depois, aos sete, Lee Kang-In ampliou a vantagem para os visitantes, desenhando um cenário que parecia tranquilo.

O Elche, posicionado no 4-3-3 pelo técnico Anselmi, conseguiu descontar aos 26 minutos com um gol de Martim Neto. No entanto, antes do intervalo, o Atlético de Madrid voltou a abrir margem. Aos 41 minutos, Alejandro Baena Rodríguez deu a assistência para Julián Álvarez marcar o terceiro gol da equipe, levando o jogo para o descanso com o placar de 3 a 1.

Pressão na posse de bola e placar final

Na volta para a segunda etapa, o Elche mostrou que ainda estava vivo no confronto. Aos 48 minutos, Buba Sangaré balançou as redes, recolocando os donos da casa na partida. A partir daí, o time mandante tentou impor seu ritmo, terminando o jogo com 53% de posse de bola e cinco finalizações no alvo, contra quatro do adversário.

Apesar do volume de jogo e das substituições promovidas por ambas as equipes para renovar o fôlego, o placar não sofreu novas alterações. O confronto seguiu disputado, refletido no número de faltas (16 a 13 para o Elche) e nos cartões amarelos, com três advertências para cada lado ao longo dos 90 minutos.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com a vitória, o Atlético de Madrid chega aos 34 pontos e assume a 2ª colocação do Campeonato Espanhol, somando agora quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela competição. Já o Elche permanece em situação delicada: a equipe segue na 19ª posição, com apenas 11 pontos, acumulando três derrotas em seu recorte recente de cinco partidas.

O Atlético de Madrid volta a campo na próxima quarta, 2, quando visita o Barcelona. O Elche, por sua vez, buscará a recuperação no domingo, 6, fora de casa contra o Osasuna. Ambos os compromissos são válidos pelo Campeonato Espanhol.