Quando um torcedor assiste a uma partida de futebol, costuma concentrar-se no que acontece dentro das quatro linhas, mas, para que cada duelo chegue a milhões de pessoas, existe um trabalho fundamental nos bastidores. Nos últimos dez anos, a forma de produzir e transmitir o futebol passou por transformações impulsionadas pela chegada de novas tecnologias, melhorias técnicas nos estádios e novas formas de acompanhar os jogos.

Por ocasião do Dia Mundial da Televisão, celebrado no último sábado, 21 de novembro, a LaLiga relembra algumas das mudanças que marcaram a produção audiovisual de suas competições ao longo desta década.

Uma década de evolução audiovisual

Nos últimos anos, a LaLiga apostou na inovação e na melhoria contínua de seu produto audiovisual, transformando-o em um dos pilares fundamentais de sua estratégia de crescimento e projeção internacional. A incorporação de novas tecnologias de transmissão, câmeras de última geração, recursos gráficos avançados e ângulos inéditos de jogo contribuiu para ampliar as possibilidades de acompanhamento das partidas, oferecendo uma forma cada vez mais imersiva e envolvente de desfrutar o futebol. Essa evolução permitiu elevar o padrão de qualidade das transmissões e reforçar a atratividade global da competição.

De novas câmeras a dados em tempo real

Um divisor de águas nessa trajetória foi a introdução, em 2016, do Regulamento para a Transmissão Televisiva, que estabeleceu novos padrões para a produção audiovisual das partidas e impulsionou melhorias em estádios, infraestruturas, protocolos e recursos técnicos.

A mudança é especialmente visível na operação de câmeras e ferramentas de produção. Atualmente, a transmissão padrão dos jogos pode contar com até 26 câmeras, número que se aproxima de 40 em partidas como El Clásico. Somam-se a isso tecnologias que aproximam o espectador da ação a partir de perspectivas até pouco tempo inacessíveis: a RefCam oferece imagens sob o ponto de vista do árbitro, enquanto câmeras aéreas, Mini Drone ou sistemas como o AGITO permitem captar ângulos e movimentos difíceis de alcançar a partir de posições convencionais. Recursos como o Intel 360 Replay e gráficos de realidade aumentada acrescentam novas dimensões e informações para ampliar as possibilidades de análise e facilitar a compreensão do jogo pelo público.

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A inovação chegou inclusive à própria bola. A tecnologia Connected Ball incorpora um sensor que registra sua posição e o momento exato de cada toque, gerando dados que podem ser aplicados a gráficos, análises táticas e novas narrativas audiovisuais. Esse recurso está presente em todas as partidas da LaLiga EA Sports, ampliando as possibilidades de análise e apresentação dos acontecimentos em campo.

Muitas dessas inovações deixaram de ser testes pontuais para se integrarem definitivamente à rotina de produção dos jogos. Novas câmeras, perspectivas e dados já fazem parte de uma entrega audiovisual desenhada para qualificar tanto a transmissão ao vivo quanto os conteúdos disponibilizados posteriormente para emissoras e plataformas digitais.

Protegendo o investimento audiovisual

Por trás dessa evolução existe um expressivo investimento financeiro, tecnológico e humano que precisa ser resguardado. Os direitos audiovisuais constituem uma fonte de receita vital para os clubes — sendo, inclusive, a principal fonte de faturamento para mais de 80% das equipes de LaLiga. Esses recursos ajudam a sustentar o investimento contínuo em inovação, infraestrutura e talento.

Nesse contexto, a pirataria representa uma ameaça direta ao valor desses direitos, além de expor os próprios usuários a riscos como fraudes, phishing ou roubo de dados pessoais e bancários. Por isso, combatê-la exige combinar medidas tecnológicas e jurídicas com a cooperação entre entidades e autoridades, contribuindo para proteger o investimento que permite continuar aprimorando o produto audiovisual e a experiência dos torcedores.