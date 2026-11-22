O Osasuna venceu o Málaga por 1 a 0 neste domingo, 22, no estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol 2026/27. O resultado mantém a equipe visitante na última colocação da tabela, ainda sem vitórias no torneio, enquanto os donos da casa chegam a 15 pontos na classificação.

Vantagem construída no primeiro tempo

Atuando em casa sob o comando do técnico Arrasate, o Osasuna entrou em campo no esquema 4-2-3-1 e conseguiu abrir o placar aos 20 minutos da etapa inicial. Após passe de Valentin Rosier, o atacante Ante Budimir marcou o único gol do confronto.

O Málaga, treinado por Funes e postado no 4-4-2, terminou a partida com maior posse de bola (52%) e mais passes trocados (498 contra 439), mas esbarrou na falta de finalizações no alvo.

Controle defensivo e expulsão nos acréscimos

No segundo tempo, o Málaga promoveu substituições, mas não conseguiu acertar a meta adversária. A equipe visitante finalizou cinco vezes ao longo do jogo, mas nenhuma foi na direção do gol, o que fez com que o goleiro Sergio Herrera não precisasse realizar nenhuma defesa.

Do outro lado, o Osasuna arriscou 11 finalizações, sendo duas no gol, exigindo uma defesa do goleiro Alfonso Herrero. Aos 47 minutos do segundo tempo, o jogador Alejandro Catena, do Osasuna, que já havia recebido cartão amarelo na primeira etapa, foi expulso com cartão vermelho direto.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Osasuna chega a 15 pontos e ocupa a 13ª colocação no Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo torneio. O Málaga permanece na 20ª posição com apenas cinco pontos, acumulando quatro derrotas e um empate em sua sequência recente na competição.

O Osasuna volta a campo no próximo domingo, 29, quando visita o Valencia. Um dia antes, no sábado, 28, o Málaga recebe o Athletic Bilbao. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Espanhol.