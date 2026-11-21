O Sevilla pressionou do início ao fim, mas precisou suar para arrancar um empate por 1 a 1 contra o Betis na tarde deste sábado, no Ramón Sánchez Pizjuán, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Após sair atrás no placar com um gol de Antony no início do segundo tempo, os donos da casa transformaram o volume de jogo em gol apenas nos acréscimos, com Kike Salas, garantindo um ponto importante na tabela de classificação.
Domínio territorial e eficiência visitante
O cenário do confronto foi ditado pela postura ofensiva do Sevilla. Comandado pelo técnico Luis García, o time mandante terminou a partida com 62% de posse de bola e impressionantes 25 finalizações, contra apenas seis do Betis. No entanto, o primeiro tempo foi marcado pelo excesso de faltas e cartões amarelos — quatro no total, sendo dois para cada lado —, sem que a rede balançasse. O Sevilla exigiu cinco defesas do goleiro Álvaro Vallés, do Betis, ao longo do confronto.
Gol do Betis e respiro nos acréscimos
Na volta do intervalo, a eficiência falou mais alto. Logo aos 50 minutos, Isco serviu Antony, que abriu o placar para a equipe do técnico Pellegrini. Em desvantagem, o Sevilla intensificou a pressão e promoveu mudanças, incluindo a entrada de Isaac Romero aos 69 minutos. Aos 86 minutos, um lance envolvendo o Betis foi revisado pelo VAR, e a decisão original foi alterada. Quando a vitória visitante parecia encaminhada, aos 91 minutos, Isaac Romero deu a assistência para Kike Salas marcar e decretar o empate.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Betis chega a 27 pontos e ocupa a 4ª colocação no Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Sevilla, que tinha 18 pontos antes do apito inicial, vai a 19 e fica no 6º lugar, com um retrospecto recente de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos do torneio.
O Betis volta a campo na terça-feira, 24/11, contra o Slovan Bratislava (UEFA Champions League 2026/27), e no sábado, 28/11, enfrenta o Rayo Vallecano (Campeonato Espanhol 2026/27). O Sevilla joga no domingo, 29/11, contra a Real Sociedad (Campeonato Espanhol 2026/27), e na segunda-feira, 07/12, contra o Málaga (Campeonato Espanhol 2026/27).