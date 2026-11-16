O ex-jogador Gareth Bale está envolvido em um projeto de investimento voltado para a compra do Sevilla. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol El Confidencial. Desde que encerrou a carreira profissional nos gramados, o galês tem participado de empreendimentos esportivos e negócios corporativos internacionais.

O ex-atacante do Real Madrid atua na condição de conselheiro do fundo de investimentos norte-americano Juggernaut Capital Partners. A entidade figura entre as partes interessadas em assumir a participação majoritária na agremiação da Andaluzia.

O processo de negociação do clube não se limita à iniciativa com participação de Bale. O grupo enfrenta a concorrência direta de outras instituições de capital privado.

Entre os concorrentes destacados pela imprensa espanhola está a HD Ventures, empresa associada aos investidores sauditas Mansour e Haider Syed. As tratativas são intermediadas por instituições financeiras independentes que avaliam os termos comerciais de cada proposta.

O que motiva a venda das ações da equipe

A diretoria e os principais acionistas do Sevilla buscam alternativas financeiras para estancar déficits orçamentários acumulados ao longo dos últimos anos. A equipe espanhola enfrenta dificuldades de caixa e tenta assegurar estabilidade estrutural de longo prazo.

A entrada de um grupo estrangeiro tem o objetivo de sanear contas e reestruturar o planejamento do time para a disputa de La Liga nas próximas temporadas.