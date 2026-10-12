Torcedores organizados de Levante e Sevilla se envolveram em uma briga generalizada nas imediações do Estádio Ciutat de València. O episódio ocorreu horas antes da partida entre as duas equipes, válida pela 8ª rodada da La Liga.

Integrantes das torcidas radicais utilizaram cadeiras, mesas e outros objetos recolhidos em bares da região para as agressões mútuas. A confusão tomou calçadas e vias públicas em um momento de movimentação pré-jogo, espalhando pânico entre clientes e comerciantes.

Reforço de segurança nos arredores do estádio

O tumulto mobilizou intervenção das forças policiais para dispersar os envolvidos e conter novos focos de confronto. A segurança ao redor da praça esportiva foi ampliada para monitorar o perímetro e garantir a circulação segura do público até o início do duelo pelo torneio nacional.

Sevilla e Levante se enfrentam nesta segunda-feira, 11, às 16h (de Brasília). A partida terá transmissão da CazéTV, no Youtube.