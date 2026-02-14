Neste domingo, 15, o clima será de decisão no Estádio Ciudad de Valencia. Pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, o Levante recebe o Valencia às 14h30 (de Brasília). O clássico regional coloca frente a frente dois times desesperados por pontos na luta contra o rebaixamento, transformando a partida em uma verdadeira final.

Dérbi de Valência vale a sobrevivência

A expectativa para o confronto é de alta tensão, já que se trata de um duelo direto pela permanência na elite do futebol espanhol. O Levante, vindo de uma derrota para o Athletic Bilbao, precisa urgentemente da vitória em casa para não ver a distância para a saída do Z-3 aumentar. A equipe ocupa a penúltima posição, com 18 pontos, e um resultado negativo pode tornar a situação irreversível.

Já o Valencia, primeiro time fora da zona de descenso, com 23 pontos, também vive um momento delicado. Após perder para o Real Madrid na rodada anterior, o time sabe que um tropeço contra o rival vizinho pode significar a entrada na zona de perigo, dependendo da combinação de resultados.

Levante em situação crítica

A situação dos donos da casa inspira cuidados imediatos. Ocupando a 19ª colocação, o Levante soma apenas 18 pontos. A campanha reflete as dificuldades da temporada: são apenas quatro vitórias, seis empates e 12 derrotas. A oscilação recente impede o time de ganhar tração na tabela, tornando o fator casa obrigatório para iniciar uma reação e tentar escapar da segunda divisão.

Valencia tenta se afastar do perigo

Do outro lado, o Valencia vive uma realidade apenas ligeiramente melhor, mas igualmente preocupante. O time ocupa a 17ª posição com 23 pontos. Com uma campanha de cinco vitórias, oito empates e dez derrotas, os visitantes sabem que perder para um concorrente direto complicaria drasticamente o futuro no campeonato.

Onde assistir a Levante x Valencia

O duelo decisivo terá ampla cobertura no Brasil. O torcedor poderá acompanhar a partida ao vivo pela TV fechada nos canais ESPN. Para quem prefere o streaming, o jogo será transmitido pelo Disney+.