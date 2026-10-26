O Sevilla venceu o Osasuna por 2 a 0 nesta segunda-feira, 26, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
Com uma atuação letal no ataque, a equipe da casa construiu o placar com gols de Isaac Romero e Felix Correia, ambos com assistências de Youssouf Fofana, garantindo três pontos importantes na tabela de classificação.
Apesar de o Osasuna ter controlado a posse de bola durante a maior parte do confronto (56%), foi o Sevilla quem ditou o ritmo ofensivo. A equipe comandada pelo técnico Luis García, postada em um 4-4-2, finalizou 17 vezes contra apenas 10 dos visitantes, acertando o alvo em sete oportunidades.
Aos 24 minutos do primeiro tempo, a superioridade nas chances criadas se converteu em gol: Youssouf Fofana serviu Isaac Romero, que abriu o placar. Na etapa final, o cenário de posse visitante e finalizações mandantes se manteve. O goleiro Aitor Fernández, do Osasuna, encerrou a partida com cinco defesas, enquanto Vlachodimos, do Sevilla, foi exigido apenas duas vezes.
Após uma série de substituições promovidas pelo técnico Jagoba Arrasate na tentativa de buscar o empate, o Sevilla deu números finais ao jogo. Aos 37 minutos do segundo tempo, Youssouf Fofana apareceu novamente como garçom e deu a assistência para Felix Correia marcar o segundo gol e liquidar a fatura.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Sevilla chega a 17 pontos e agora ocupa a sexta colocação no Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias nos últimos cinco jogos pela competição. Já o Osasuna, que estaciona nos 11 pontos, figura na 12ª posição e amarga sua quinta derrota nas últimas sete rodadas do torneio.
O Sevilla volta a campo no domingo, 01, contra o Getafe. O Osasuna joga na segunda-feira contra o Deportivo La Coruña.