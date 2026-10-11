O Betis derrotou o Osasuna por 5 a 2 na tarde deste domingo, 11, no Estadio de la Cartuja, em Sevilha, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Em uma partida com amplo domínio ofensivo dos donos da casa, a equipe mandante chegou a abrir três gols de vantagem, viu o adversário encostar no placar no segundo tempo, mas garantiu o triunfo na reta final.
Com o resultado, o Betis chega aos 19 pontos e se mantém na terceira colocação da tabela.
Vantagem construída no primeiro tempo
O Betis ditou o ritmo desde o início, refletindo a maior posse de bola (52%) e o volume ofensivo que resultaria em 20 finalizações totais ao longo do jogo, contra 11 dos visitantes. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Isco abriu o placar cobrando pênalti. A pressão continuou e, aos 31 minutos, Abde Ezzalzouli ampliou a vantagem após receber assistência de Cucho Hernández.
O Osasuna, com dificuldades para conter o ataque adversário, terminou a primeira etapa com dois cartões amarelos, aplicados a Jon Moncayola e Unai Santos.
Susto, reação e alívio
O segundo tempo começou movimentado. Aos 48 minutos, após um lance narrado como gol anulado do Betis, Ante Budimir marcou contra o próprio patrimônio, colocando o 3 a 0 no placar para os donos da casa.
No entanto, o Osasuna respondeu rapidamente. Aos 51 minutos, o próprio Budimir descontou a favor de sua equipe, em lance que foi revisado e confirmado pelo VAR. Aos 56 minutos, Raul García, com passe de Alejandro Catena, fez o segundo dos visitantes.
A reação, porém, foi freada aos 67 minutos, quando Isco marcou seu segundo gol no jogo, o quarto do Betis, devolvendo a tranquilidade à equipe do técnico Manuel Pellegrini.
Fechamento no acréscimo e situação na tabela
Na reta final, as substituições surtiram efeito. José Antonio Morante Antúnez, que entrou aos 92 minutos na vaga de Abde Ezzalzouli, aproveitou assistência de Héctor Bellerín aos 96 minutos para fechar a conta em 5 a 2. Exigidos durante o confronto, os goleiros Álvaro Vallés e Aitor Fernández terminaram a partida com três defesas cada.
A vitória consolida o bom momento do Betis, que soma três vitórias nos últimos cinco jogos e chega aos 19 pontos, na terceira posição. Já o Osasuna, com três derrotas no mesmo recorte, permanece com oito pontos, no 15º lugar.
O Betis volta a campo na quarta-feira, 14, contra o Porto, pela Uefa Champions League. O Osasuna joga no domingo, 18, quando recebe o Racing Santander pelo Campeonato Espanhol.