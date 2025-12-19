Neste sábado, 20 de dezembro de 2025, a bola rola para um confronto decisivo na parte intermediária da tabela do Campeonato Espanhol. O Osasuna recebe o Alavés no Estádio El Sadar, em Pamplona, às 14h30 (horário de Brasília). A partida, válida pela 17ª rodada da competição, coloca frente a frente duas equipes que buscam estabilidade antes da pausa de inverno.

Osasuna busca afastar o perigo

Jogando em seus domínios, o time da casa entra em campo pressionado pela proximidade com a zona de rebaixamento. Ocupando atualmente a 16ª colocação com 15 pontos, o Osasuna vive uma temporada de oscilações, somando até aqui quatro vitórias, três empates e nove derrotas.

A forma recente da equipe preocupa a torcida. Nos últimos cinco jogos, o clube amargou três derrotas, conseguindo apenas uma vitória e um empate. A necessidade de fazer valer o mando de campo no El Sadar é imperativa para que o time possa respirar e se distanciar das últimas posições da tabela.

Alavés tenta reencontrar o caminho das vitórias

Do outro lado, o Alavés chega para o confronto em uma situação ligeiramente mais confortável, mas longe de ser tranquila. A equipe ocupa a 12ª posição com 18 pontos, fruto de uma campanha com cinco vitórias, três empates e oito derrotas. No entanto, o sinal de alerta está ligado devido ao desempenho recente.

O retrospecto nos últimos cinco compromissos mostra uma queda de rendimento acentuada, com quatro derrotas e apenas uma vitória. O time visitante precisa corrigir as falhas defensivas e aproveitar as oportunidades contra um adversário direto para voltar a subir na classificação.

Prováveis Escalações

Com base nos elencos atuais e projetando o cenário para a rodada, as equipes devem ir a campo com a seguinte formação:

Osasuna: Sergio Herrera; Jesús Areso, David García, Alejandro Catena, Juan Cruz; Jon Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García, Chimy Ávila e Ante Budimir.

Alavés: Antonio Sivera; Andoni Gorosabel, Abdel Abqar, Rafa Marín, Javi López; Antonio Blanco, Ander Guevara, Jon Guridi; Álex Sola, Luis Rioja e Samu Omorodion.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo, a transmissão para o Brasil será realizada através do serviço de streaming Disney+. Em outros territórios, a partida poderá ser vista pela DAZN (Espanha, Alemanha, Itália, Japão e Portugal) e ESPN (EUA).