O Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, será palco de um confronto direto pelo meio da tabela do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, 23. Às 17h (de Brasília), o Alavés recebe o Girona em partida válida pela 25ª rodada da competição.

Situação das equipes e expectativas

Separados por apenas três pontos na classificação, os times vivem momentos distintos, embora próximos na tabela. O Alavés ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Girona aparece em 12º, com 29. O duelo é fundamental para ambos se afastarem da zona de perigo e consolidarem uma posição segura em La Liga.

O time da casa busca estabilidade após um empate por 1 a 1 contra o Sevilla na rodada anterior. Já os visitantes chegam com a moral elevada após uma vitória expressiva por 2 a 1 sobre o Barcelona, resultado que trouxe confiança ao elenco para tentar abrir vantagem sobre os rivais diretos.

Alavés aposta no fator casa

Com uma campanha de sete vitórias, cinco empates e 12 derrotas, o Alavés tenta corrigir a oscilação que marcou sua trajetória até aqui. Jogando diante de sua torcida, a equipe sabe que igualar a pontuação do adversário é crucial para o restante da temporada. O foco estará no ajuste do sistema defensivo para conter o ímpeto do oponente e voltar a vencer.

Girona quer manter o embalo

O Girona, que soma sete vitórias, oito empates e nove derrotas, tenta aproveitar o impulso do triunfo recente para engatar uma sequência positiva. Uma vitória fora de casa permitiria abrir seis pontos de vantagem sobre o Alavés, proporcionando maior tranquilidade na busca pela permanência na elite e uma aproximação da primeira metade da tabela.

Onde assistir a Alavés x Girona

Para o torcedor que deseja acompanhar a partida, a transmissão ao vivo será realizada pela plataforma de streaming Disney+.