O Campeonato Espanhol chega à sua 24ª rodada com um confronto de equilíbrio absoluto na tabela de classificação. Neste sábado, 14, o Sevilla recebe o Alavés no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, às 14h30. O duelo coloca frente a frente o 13º e o 14º colocados, ambos lutando para ganhar estabilidade e se distanciar da parte inferior da tabela.

Equilíbrio total na classificação

A partida é tratada como um confronto direto na La Liga. Ambas as equipes somam 25 pontos e possuem campanhas idênticas até o momento: sete vitórias, quatro empates e doze derrotas. O Sevilla, jogando em casa, carrega a pressão de apresentar um resultado positivo após uma temporada irregular, marcada por vulnerabilidades defensivas. Já o Alavés busca surpreender longe de seus domínios para ultrapassar o rival direto e ganhar fôlego na competição.

Sevilla tenta imposição em casa

O time da casa entra em campo precisando dar uma resposta à sua torcida. Ocupando a 13ª posição, o Sevilla vive uma fase de instabilidade: nos últimos cinco jogos, os andaluzes registraram apenas uma vitória, além de dois empates e duas derrotas. Atuar no Ramón Sánchez Pizjuán será fundamental para tentar quebrar a sequência oscilante e ultrapassar a barreira dos 25 pontos.

Alavés busca recuperação como visitante

Do outro lado, o cenário do Alavés é praticamente um espelho do seu adversário. Estacionado na 14ª colocação, o time visitante vem de uma derrota na última rodada. Apesar de ter conquistado duas vitórias nos últimos cinco compromissos, a inconsistência tem custado pontos preciosos. Um triunfo fora de casa significaria a recuperação imediata e a ultrapassagem direta sobre um concorrente de meio de tabela.

