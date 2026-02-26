A 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 tem início nesta sexta-feira, 27, com um confronto dramático na luta contra a parte baixa da tabela. O Levante recebe o Alavés no Estádio Ciutat de Valencia. A bola rola a partir das 17h00 (horário de Brasília), em um duelo que pode definir os rumos da equipe da casa na competição.

Levante em situação crítica

A partida é vista como uma “final” para o time mandante, que vive momento de alerta máximo. Ocupando a 19ª colocação na tabela, o clube soma apenas 18 pontos e está afundado na zona de rebaixamento. A campanha é preocupante: são apenas quatro vitórias em 25 jogos, com seis empates e 15 derrotas.

O momento atual reflete a crise técnica, com a equipe vindo de uma sequência de três derrotas consecutivas. O cenário aumenta a pressão por um resultado positivo diante de sua torcida para tentar iniciar uma reação e evitar a queda para a segunda divisão.

Alavés busca estabilidade

Do outro lado, o time visitante chega para o confronto em uma posição mais confortável, mas ainda sem garantias matemáticas de permanência. Ocupando o 14º lugar com 27 pontos — fruto de uma campanha de sete vitórias, seis empates e 12 derrotas —, o Alavés sabe que um tropeço pode aproximá-lo perigosamente da zona de perigo.

Embora esteja fora do Z3 neste momento, a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias para se consolidar no meio da tabela e garantir um final de temporada sem sustos.

Onde assistir ao jogo

O confronto decisivo terá transmissão ao vivo para o Brasil através da plataforma de streaming Disney+.