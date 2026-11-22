O Atlético de Madrid confirmou o favoritismo e venceu o Getafe por 3 a 0 neste domingo, 22, no Coliseum Alfonso Pérez, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com amplo domínio da posse de bola e eficiência no ataque, os visitantes construíram o resultado com naturalidade, garantindo mais três pontos na competição e complicando a situação dos donos da casa na tabela de classificação.

Controle absoluto e vantagem precoce

A equipe comandada pelo técnico Simeone, postada em um 4-1-4-1, tomou as rédeas da partida desde o apito inicial. O reflexo desse controle apareceu nos números: o Atllético de Madrid terminou o jogo com 68% de posse de bola e trocou 725 passes.

A superioridade se transformou em gol logo aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Alejandro Baena Rodríguez balançou as redes após assistência de Julián Álvarez. Sem diminuir o ritmo, os visitantes ampliaram aos 30 minutos. Novamente com passe de Julián Álvarez, Johnny Cardoso marcou o segundo gol da partida, levando a vantagem confortável para o intervalo.

Goleiro trabalha e pênalti sela o placar

No segundo tempo, o Getafe, do técnico Pepe Bordalás, tentou reagir, mas esbarrou na solidez adversária e na própria dificuldade de acertar o alvo — das 11 finalizações da equipe na partida, apenas uma foi na direção do gol defendido por Oblak.

Do outro lado, o Atl. de Madrid continuou agressivo, exigindo que o goleiro David Soria fizesse sete defesas ao longo do confronto para evitar um placar ainda mais elástico.

Na reta final, aos 44 minutos, o VAR revisou o lance e confirmou um pênalti a favor do Atlético de Madrid. Na sequência, aos 45, Dakonam Ortega Djené recebeu o cartão vermelho direto e deixou o Getafe com um a menos.

Aos 47 minutos, Alejandro Grimaldo cobrou o pênalti e converteu, fechando o marcador em 3 a 0.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Atlético de Madrid chega a 31 pontos e se mantém na 3ª colocação do Campeonato Espanhol. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Getafe, que era o 17º colocado antes do jogo, segue com 12 pontos na mesma posição, acumulando três derrotas, um empate e uma vitória em sua sequência recente no torneio.

O Atlético de Madrid volta a campo na próxima quarta, 25, contra o Viking-NOR, pela Uefa Champions League. O Getafe joga na quinta, 26, diante do FC Iberia 1999, pela Uefa Conference League.