O meia-atacante sul-coreano Kang-in Lee foi eleito o melhor jogador asiático atuando no exterior pela Confederação Asiática de Futebol (AFC). A premiação ocorreu durante uma cerimônia de gala em Bangcoc, na Tailândia, com a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino.
Atualmente no Atlético de Madrid, o jogador alcançou um feito inédito no continente ao faturar a honraria pela segunda vez consecutiva.
O jogador se transferiu ao clube espanhol nesta temporada após defender o Paris Saint-Germain, mantendo protagonismo nas competições europeias e na seleção sul-coreana.
A cerimônia organizada pela confederação asiática contemplou outras categorias do futebol continental:
- Melhor jogadora asiática no exterior: a atacante australiana Caitlin Foord, do Arsenal.
- Melhor jogador em território asiático: o goleiro iraniano Alireza Beiranvand.
- Melhor jogadora em território asiático: a atacante norte-coreana Kim Kyong Yong.