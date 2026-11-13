A Arábia Saudita venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 nesta sexta-feira, 13, em amistoso internacional disputado no Jassim Bin Hamad Stadium, em Doha. Em uma partida movimentada, as equipes protagonizaram um duelo de cinco gols, com os sauditas demonstrando eficiência para construir o resultado e segurar as investidas do adversário na etapa final.
Vantagem antes do intervalo
O primeiro tempo foi marcado por um ligeiro domínio saudita na posse de bola, terminando o jogo com 53% contra 47% dos sul-coreanos. A rede, no entanto, só balançou nos acréscimos da etapa inicial. Aos 46 minutos do primeiro tempo, Al Sahafi aproveitou a assistência de Al Hamdan para inaugurar o marcador e colocar a Arábia Saudita em vantagem antes da ida para os vestiários. O único cartão da primeira metade foi o amarelo recebido por Cho Hyun-Taek, da Coreia do Sul, aos 25 minutos.
Chuva de gols na etapa final
O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos 47 minutos, a Coreia do Sul chegou ao empate com Oh Hyeon-Gyu, que recebeu passe de Seol Young-Woo. A resposta saudita não demorou e veio em dose dupla. Aos 57 minutos, Kanno, que havia recebido cartão amarelo pouco antes, recolocou a Arábia Saudita na frente após assistência de Abdulhamid, que entrou no intervalo. Apenas dois minutos depois, aos 59, Al Amri ampliou a vantagem para 3 a 1, contando com passe de Al Dawsari.
A Coreia do Sul não se entregou e conseguiu descontar aos 69 minutos, quando Lee Jae-Sung, que havia entrado na partida instantes antes, marcou o segundo gol sul-coreano com assistência de Hwang Hee-Chan. Apesar de finalizar mais vezes ao longo do jogo (11 contra 8) e exigir quatro defesas do goleiro Mohammed Al-Owais, a equipe sul-coreana não conseguiu buscar o novo empate, e a vitória ficou com os sauditas.
Próximos compromissos
As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira, 17, para mais uma rodada de amistosos internacionais. A Arábia Saudita enfrentará o Uzbequistão, enquanto a Coreia do Sul terá o Catar pela frente.