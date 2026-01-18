Jorge Jesus causou enorme controvérsia na Arábia Saudita ao dizer que seu atual clube, o Al-Nassr, “não tem a mesma força política” do rival, o Al-Hilal, equipe pela qual o técnico português conquistou títulos no passado. Em nota, o líder do campeonato avaliou a declaração como “inaceitável” e cobrou medidas legais contra o ex-funcionário.
A declaração de JJ aconteceu após a derrota por 3 a 1 no clássico diante do Al-Hilal, na última segunda-feira, 12. Com quatro tropeços seguidos, a equipe de Cristiano Ronaldo está com 34 pontos, cinco a menos que o líder.
“Temos de ultrapassar esta sequência negativa. Estou a tentar encontrar soluções. O nosso problema não é técnico, é mental. A equipe não estava psicologicamente preparada e isso refletiu-se nos recentes resultados. Não tenho por hábito desculpar-me com as arbitragens, prefiro focar-me no nosso trabalho. Procuro soluções, não desculpas”, afirmou Jorge Jesus, antes de emendar a frase da discórdia “O Al Nassr não tem a força política que o Al Hilal tem…”
Al-Hilal ameaça processar JJ
O Al-Hilal rebateu e afirmou em comunicado que “condena as irresponsáveis declarações feitas à imprensa por Jorge Jesus, treinador português do Al-Nassr”.
O clube considerou as afirmações de Jesus “inaceitáveis” e nocivas à imagem do futebol saudita. “O Al-Hilal reitera sua confiança de que as autoridades competentes do esporte adotarão as medidas adequadas em relação a declarações como esta, que inflamam a opinião pública sem justificativa e ofendem o projeto esportivo saudita. O clube vai registrar uma queixa formal junto às autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas necessárias”, acrescentou a nota.
Jorge Jesus, que fez história no Brasil ao dirigir o Flamengo em 2019, comandou o Al-Hilal em duas passagens, entre 2018 e 2019 e 2023 e 2025, e conquistou três Supercopas da Arábia Saudita (2018, 2023 e 2024), uma Copa do Rei (2024) e a liga saudita (2024). O Al-Nassr, por sua vez, conta com Cristiano Ronaldo desde 2023, mas não vence a liga desde 2019.