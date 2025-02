Do Santos ao Hilal: como foram as estreias de Neymar

Neymar fará nesta quarta-feira, 5, a sua reestreia pelo Santos após quase 12 anos distante do futebol brasileiro. Regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e registrado para a disputa do Campeonato Paulista, a expectativa é para que o atacante atue por pelo menos trinta minutos diante do Botafogo-SP, em confronto pela sétima rodada do estadual. Será a sexta estreia da carreira – contabilizando apenas jogos como profissional – e um desempenho recente bastante animador.

Da primeira delas, em 2009, a última já com a camisa do Al-Hilal, em 2023, PLACAR relembra como foram:

Santos (2009)

Foi no Pacaembu, em 7 de março de 2009, que Neymar fez a primeira partida como profissional. O jovem atacante havia disputado a Copinha daquele ano e recém-completado 17 anos quando foi chamado pelo técnico Vager Mancini para entrar em campo aos 14 minutos do segundo tempo da partida entre Santos e Oeste, pelo Paulistão daquele ano.

Na ocasião, com a camisa 18 as costas, substituiu o experiente meio-campista colombiano Molina. Quase marcou um gol logo na primeira jogada, após driblar um marcador e acertar o travessão adversário em tentativa de cruzar a bola.

Na saída de campo, as primeiras impressões: “não pode sentir o peso da camisa. É futebol, então é só jogar com alegria e está tudo legal”, resumiu.

Seleção brasileira (2010)

Em grande fase depois de uma primeira temporada como profissional, Neymar já era o principal nome do Santos dirigido por Dorival Júnior, campeão paulista e da Copa do Brasil daquele ano. Ausente da Copa do Mundo da África do Sul, foi lembrado logo na primeira convocação do técnico Mano Menezes, para o amistoso contra os Estados Unidos, em Nova Jersey. Fez um dos gols da vitória por 2 a 0 contra os donos da cara, o outro foi de Alexandre Pato.

A estreia em partidas oficiais pela amarelinha ocorreu no ano seguinte, em La Plata, na Copa América disputada na Argentina. Foi no empate sem gols diante da Venezuela, marcado por um entrevero com o técnico rival César Farias. Na ocasião, ele e o treinador trocaram xingamentos enquanto se dirigiam para o vestiário.

Barcelona (2013)

Curiosamente, foi contra o próprio Santos, em um amistoso disputado em 2 de agosto de 2013, que Neymar vestiu a camisa do novo clube pela primeira vez. O atacante entrou já nos minutos finais da história goleada por 8 a 0 contra o ex-clube e acertou uma bola na trave, quase marcando o primeiro gol.

Dezesseis dias depois, a estreia em jogos oficiais também entrando no segundo tempo. Substituindo o chileno Alexis Sánchez, o jogador passou despercebido na goleada por 7 a 0 diante do Levante, no Camp Nou. Ainda levou um cartão amarelo.

PSG (2017)

Carregando o status de contratação mais cara da história do futebol – comprado por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões à época) -, Neymar fez uma estreia de gala pelo Paris Saint-Germain em 13 de agosto de 2017. Mesmo atuando fora de casa, conduziu a vitória do PSG por 3 a 0, com direito a gol e assistência, além de um arsenal de jogadas elogiadas pela imprensa francesa.

Uma semana depois, pela primeira vez no Parque dos Príncipes, outro show: dribles desconsertantes e mais dois gols na vitória por 6 a 2 diante do Toulouse, saindo ovacionado pelos torcedores presentes ao estádio.

Al-Hilal (2023)

Pelo Hilal, apesar de não ter marcado gols, participou diretamente de quatro dos seis na goleada por 6 a 1 contra o Al-Riyadh em 15 de setembro de 2023. O jogo era válido pela sexta rodada do Sauditão e foi disputado no estádio Príncipe Faisal bin Fahde, em Riade.

Curiosamente, o jogador começou no banco e entrou em campo somente aos 18 minutos do segundo tempo na vaga de Michael, hoje no Flamengo.

