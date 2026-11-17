A Coreia do Sul venceu o Catar por 1 a 0 na manhã desta terça-feira, 17, em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2026. Jogando no Abdullah bin Khalifa Stadium, em Doha, a equipe sul-coreana impôs seu ritmo, controlou as ações ofensivas e garantiu o triunfo com um gol solitário na reta final da primeira etapa.

Domínio sul-coreano e gol antes do intervalo

Os números da partida refletem o amplo controle da Coreia do Sul durante o confronto. A equipe visitante terminou o jogo com 58% de posse de bola e trocou 624 passes, contra 464 do Catar. A superioridade ficou ainda mais evidente no volume ofensivo: foram 21 finalizações sul-coreanas, sendo oito na direção do gol, enquanto os donos da casa arriscaram apenas duas vezes, sem acertar o alvo em nenhuma oportunidade. A insistência deu resultado aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Song Min-Kyu deu a assistência para Oh Se-Hun balançar as redes e definir o placar.

Segundo tempo de testes e placar mantido

Na volta para a etapa final, o cenário típico de amistoso se consolidou com uma série de substituições de ambos os lados. O Catar promoveu nove alterações ao longo do segundo tempo, rodando praticamente toda a sua equipe de linha. A Coreia do Sul, por sua vez, fez sete trocas, incluindo as saídas de jogadores como Son Heung-Min e Lee Kang-In aos 21 minutos. Apesar das muitas mudanças nas duas formações, o ritmo do jogo caiu e o placar não foi mais alterado. A partida terminou com apenas dois cartões amarelos distribuídos: um para Gaber, do Catar, aos 23 minutos da etapa complementar, e outro para Choi Jun, da Coreia do Sul, já nos acréscimos.