O Atlético de Madrid, derrotado recentemente pelo Barcelona, anunciou oficialmente a conclusão da compra de 50% das ações do Atlético FC, equipe de Guayaquil recém-promovida à primeira divisão do futebol equatoriano após conquistar o título da Série B nacional. Com a operação, o time sul-americano passa a integrar de forma oficial a rede internacional do clube espanhol.

Como funcionará a gestão do clube equatoriano

Segundo comunicado divulgado pela agremiação espanhola na última sexta-feira, 13, a administração do Atlético FC será realizada em regime de governança compartilhada com a Junta de Beneficencia de Guayaquil. A estrutura diretiva contará com um conselho de administração formado por seis membros, com divisão paritária de três representantes para cada uma das partes envolvidas.

A primeira reunião formal do novo colegiado está prevista para a próxima semana. No encontro, será referendada a indicação do novo presidente, prerrogativa concedida aos espanhóis, além da nomeação do diretor-geral executivo que conduzirá as operações diárias da equipe.

A consolidação do projeto formativo no Equador

A aquisição societária representa a continuidade prática da aliança estratégica estabelecida entre o clube madrilenho e a instituição de Guayaquil em julho de 2023. O projeto tem como pilar central o desenvolvimento esportivo, social e educacional de jovens atletas equatorianos.

Com o acesso à elite nacional assegurado pelo título da segunda divisão, a equipe se prepara para a estreia no escalão principal do país, estruturando seu elenco e departamento técnico sob a metodologia esportiva implementada pela diretoria europeia.