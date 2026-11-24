A LaLiga e a CazéTV realizaram na última segunda-feira, 23, o encontro Extra Time – LaLiga na CazéTV, na Vila Olímpia, em São Paulo. A iniciativa reuniu clientes e parceiros comerciais para apresentar resultados, discutir oportunidades para o mercado anunciante e debater formas de ampliar a conexão do futebol espanhol com o público brasileiro.

A programação foi dividida em três painéis. Em “A nova era da LaLiga na CazéTV”, Igor Rodrigues, da CazéTV, e Julio Baptista, ex-jogador do Real Madrid, Sevilla FC, Málaga CF e da seleção brasileira, discutiram a presença da competição no Brasil e o papel da transmissão na aproximação com os torcedores.

Na sequência, “A voz dos Patrocinadores” trouxe a perspectiva de Paula Neves, Country Manager Brasil da Duracell, em uma conversa mediada por Marc Tarradas, diretor da LaLiga para a América Latina.

Por fim, o painel “Como se vive o El Clásico” reuniu Igor Rodrigues, Isabela Pagliari e Felipe Aquilino, pela CazéTV, e Marina Tepedino, pela LaLiga, para abordar a dimensão do confronto entre Barcelona e Real Madrid e o engajamento dos torcedores em torno de um dos principais eventos do calendário esportivo mundial.

“O Brasil é um mercado estratégico para a LALIGA, e nossa atuação no país está pautada na construção de um ecossistema que conecta futebol, entretenimento e negócios. A parceria com a CazéTV representa um passo importante nessa direção, ao ampliar o alcance da competição, aproximar a LaLiga de novas audiências e criar oportunidades relevantes para marcas e parceiros. Queremos seguir desenvolvendo iniciativas que potencializem o valor da nossa propriedade no mercado brasileiro e fortaleçam nossa presença junto aos torcedores”, afirma Marc Tarradas, diretor da LaLiga para a América Latina.

O encontro Extra Time – LaLiga na CazéTV reforçou a importância da colaboração entre LaLiga, CazéTV e seus parceiros comerciais para ampliar o alcance da competição no Brasil, fortalecer o relacionamento com o mercado anunciante e potencializar a conexão com os torcedores.