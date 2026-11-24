Zlatko Tripić, capitão do Viking, analisou o confronto contra o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, que será realizado nesta quarta-feira, 25. Em entrevista coletiva realizada nesta terça, no Estádio Cívitas Metropolitano, o jogador reconheceu a ampla superioridade técnica do rival espanhol, mas manteve a confiança em um resultado positivo fora de casa.

“É um jogo que o Atlético deveria ganhar 99 de 100 vezes. Mas, se eles nos subestimarem, perfeito para nós”, afirmou.

O capitão destacou que o respeito ao adversário não significa abrir mão da competitividade. A equipe norueguesa aposta na coragem tática para tentar pontuar na Espanha e surpreender o Atlético, como fez no empate com o Bayern de Munique.

“Claro que acreditamos que é muito possível conseguir algo. Demonstramos que podemos competir com qualquer time na Liga dos Campeões. Já conseguimos um grande resultado contra o Bayern. Temos que acreditar em nós mesmos. Não temos nada a perder. Podemos criar problemas para o Atlético”, completou.

O clube norueguês, estreando nesta fase da Champions League, somou quatro pontos em quatro rodadas.