O técnico argentino Diego Simeone atingiu uma marca histórica no futebol espanhol no último domingo, 22. Ao comandar o Atlético de Madrid no 3 a 0 sobre o Getafe, fora de casa, pela 13ª rodada de La Liga, o treinador alcançou 345 vitórias na primeira divisão da Espanha e se tornou o técnico mais vitorioso da história da competição.
O comandante argentino superou a marca de Luis Aragonés, que somava 344 triunfos ao longo de 756 partidas por oito clubes diferentes. Simeone estabeleceu o novo recorde em 567 confrontos e obteve todos os resultados exclusivamente à frente do banco colchonero, clube que lidera de maneira ininterrupta desde o fim de 2011.
O treinador dedicou a marca ao trabalho coletivo de sua comissão técnica e rebateu críticas sobre a postura retrancada, afirmando que nenhuma equipe conseguiria vencer 345 partidas na elite do futebol espanhol atuando apenas na defesa.
O resultado positivo fora de casa levou o Atlético a 31 pontos em 13 rodadas, consolidando a equipe na terceira colocação.