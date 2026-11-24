Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, 24, no estádio Metropolitano, o capitão do Atlético de Madrid, Koke, abriu o jogo sobre sua longevidade e do técnico Diego Simeone no clube colchonero. Em sua fala, o jogador de 34 anos destacou seu empenho na equipe e projetou como será quando deixar o time da capital espanhola.

“Um dia teremos que sair. Não somos eternos, né? Mas, enfim, demos muito ao clube, continuamos dando muito ao clube e continuaremos fazendo isso até o último dia em que estivermos aqui. No dia em que sairmos, continuaremos sendo do Atlético de Madrid, apoiando e ajudando a partir da posição que nos couber”, iniciou Koke em entrevista coletiva nesta terça-feira, 24.

“Agora, o que nos resta é aproveitar o momento, vivendo o dia a dia, os treinos e os jogos; vamos dar o máximo até o último dia em que estivermos aqui”, complementou.

O volante também celebrou a recente marca de 345 vitórias atingida pelo comandante argentino, pontuando que o treinador mantém o mesmo nível de cobrança diária nos treinamentos.

“Já disse isso a ele pessoalmente e, diante de todo o grupo, parabenizamos o treinador, porque é algo incrível. Depois de tantos anos, estar em um clube tão grande, ter mudado a mentalidade do clube, tanto dos jogadores que estavam lá quanto dos que estão agora, competir todos os dias, manter esse mesmo entusiasmo, essa fome, essa vontade… é algo admirável, e acredito que isso contagiou todo o clube. Tomara que continue assim por muitos anos”, comentou.

“Ele continua sendo muito exigente nos treinos; não nos deixa relaxar nem por um segundo. É isso que faz a diferença e nos permite competir contra os melhores”, adicionou.

Duelo contra o Viking

Durante a coletiva, Koke também projetou o confronto da quinta rodada da fase de liga da Champions League contra o Viking, marcado para esta quarta-feira, 25. O meio-campista destacou a necessidade urgente de vitória na competição europeia, lembrando que a equipe soma quatro pontos em quatro rodadas disputadas.

“Para nós, é importantíssimo vencer [o Viking] amanhã. Sabemos da dificuldade que será a partida, mas precisamos ter concentração máxima e motivação para entrar em campo e vencer. Sabemos como é esta Champions: ela não espera por ninguém, não dá para ficar especulando. É preciso ir em busca da vitória e pensar em nós mesmos. É um jogo importante, no qual todos nós precisamos estar focados para conseguir a vitória”, projetou.